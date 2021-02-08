Баскетболист ЦСКА Джеймс вновь покинул расположение клуба

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Защитник баскетбольного клуба ЦСКА Майк Джеймс не сможет помочь команде в предстоящих матчах. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

"Защитник Майк Джеймс вынужденно покинул расположение нашей команды и отправился в США. В семье баскетболиста случилось еще одно несчастье, которое потребовало его присутствия. Выражаем Майку наши глубокие соболезнования", - говорится в заявлении клуба.

Ранее Джеймс был отстранен от игр и тренировок команды из-за внутреннего инцидента. Отмечалось, что у американского игрока в США умер дед. Впоследствии игрок вернулся в состав команды.

Джеймс является игроком ЦСКА с 2019 года, за это время он неоднократно признавался лучшим игроком тура Евролиги, один раз - лучшим игроком месяца. В составе ЦСКА он провел 48 матчей в Евролиге, в среднем набирая 20,6 очка, делая 3,4 подбора и 4,9 передачи.