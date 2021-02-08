Ватутин: игроки ЦСКА справятся со всеми трудностями, несмотря на отсутствие Джеймса

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА преодолеет все сложности, несмотря на отъезд по семейным обстоятельствам американского защитника Майка Джеймса. Об этом ТАСС сообщил президент и генеральный директор клуба Андрей Ватутин.

"Всем очевидно, что команда находится в кризисе, вероятно, даже более серьезном, чем предполагалось, - сказал Ватутин. - Летнее сокращение бюджета привело к тому, что наш состав получился не столь глубоким как обычно. Еще в начале сезона я отмечал, что любые травмы будут выбивать нас из колеи, пока не было повреждений, все работало почти идеально, но сейчас мы потеряли трех очень значимых исполнителей и объективно "просели" по качеству игры и результату. Нравится это кому-то или нет, но вторая пятерка волей обстоятельств стала первой, и она не готова всегда приносить положительный результат".

"Уровень Единой лиги ВТБ сильно вырос, сейчас уже никто не может побеждать в "эконом-режиме", к тому же нам просто не хватает сил, не успеваем восстанавливаться в плотном графике, - сообщил собеседник ТАСС. - Проигрывать дома "Калеву" очень неприятно, сложно понять, как можно пропустить в четвертой четверти 39 очков, это позорный и ужасный день для клуба, но сейчас нет иного пути, кроме как терпеть и работать".

В понедельник стало известно, что Джеймс не сможет помочь команде в предстоящих матчах по семейным обстоятельствам.

"Волшебным образом наши проблемы не решатся, нет такого способа. Надо быть готовыми к тому, что пока не вернутся травмированные игроки, команду будет лихорадить, это надо принять, как бы неприятно это не звучало, впереди непростые дни и, возможно, даже недели, но мы постараемся справиться. Вдобавок ко всем игровым проблемам в семье Майка Джеймса случилось еще одно несчастье, и он вынужден улететь в США. Что касается поиска центрового, мы близки к выбору, вопрос решится в течение недели", - добавил президент ЦСКА.

Ранее Джеймс был отстранен от игр и тренировок команды из-за внутреннего инцидента. Также отмечалось, что у американского игрока в США умер дедушка. Впоследствии игрок вернулся в состав команды.