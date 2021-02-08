Корстин: встреча "Химок" и "Локомотива-Кубани" была похожа на репетицию Матча звезд

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Встреча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между подмосковными "Химками" и краснодарским "Локомотивом-Кубанью" была похожа на генеральную репетицию предстоящего Матча звезд. Такое мнение ТАСС рассказала генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.

В понедельник "Локомотив-Кубань" в гостях победил "Химки" со счетом 92:90.

"Сегодняшний матч между "Химками" и "Локо" был похож на генеральную репетицию перед Матчем звезд. Команды долго разогревались, но в итоге подарили болельщикам остросюжетную концовку, - сказала Корстин. - Вначале при равном счете точным попаданием за 14 секунд до конца отметился защитник "Локо" Мантас Калниетис, затем ему ответил своим трехочковым ветеран "Химок" Сергей Моня. Завершилось же все не менее драматично - после падения на паркет решающий бросок реализовал новичок краснодарцев Найджел Уильямс-Госс - что сказать, отличный дебют в Лиге ВТБ".

Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет в Москве 14 февраля.

"Локо" был точнее с дальней дистанции (65 процентов попаданий - прим. ТАСС) и имел преимущество на подборе, но все решилось на последних секундах, и "Химкам" повезло чуть меньше. За такие развязки и красивые моменты мы и любим баскетбол, и в воскресенье на Матче звезд подобных ярких эпизодов, уверена, будет предостаточно", - подчеркнула генеральный директор Единой лиги ВТБ.

В турнирной таблице Единой лиги ВТБ "Локомотив-Кубань" занимает четвертое место, одержав 10 побед в 16 матчах. "Химки" располагаются на восьмой строчке с 6 победами в 13 играх.