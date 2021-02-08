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Фигурное катание

Евгения Медведева призналась, что не может набрать нужный вес после болезни

Осенью фигуристка переболела коронавирусом
Евгения Медведева Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Евгения Медведева
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 8 февраля. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева до сих пор не может набрать необходимый вес после болезни. Об этом она рассказала в прямом эфире в Instagram.

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Осенью Медведева испытывала сильные боли в спине, затем перенесла коронавирус с поражением легких.

"Друзья, не переживайте за меня, я кушаю нормально. Просто оно [вес] куда-то девается постоянно. Я очень сильно похудела после болезни, поскольку болела довольно тяжело", - рассказала Медведева.

"Я до сих пор не могу набрать вес в полной мере, все равно я после болезни немного поправилась, но не настолько, насколько мне нужно", - добавила она.

Турнир "Кубок Первого канала по фигурному катанию" прошел в Москве с 5 по 7 февраля. В первый день состоялся прыжковый фестиваль, 6-7 февраля в короткой и произвольной программах состязались две команды - "Красная машина" (капитан - Алина Загитова) и "Время первых" (капитан - Медведева). Победила команда Загитовой, набравшая 2 634,95 балла, в активе команды Медведевой 2 606,21 балла.

Теги
Фигурное катаниеМедведева, Евгения Армановна
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