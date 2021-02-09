Стала известна суть иска "Спартака" к "Тамбову"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Тамбов" не оплатил аренду базы московского "Спартака" в подмосковной Тарасовке, которой пользовался по ходу сезона-2020/21. Об этом ТАСС сообщил директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов.

Во вторник Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск московского клуба "Спартак" в отношении "Тамбова". В прошлом сезоне "Тамбов" арендовал базу в подмосковной Тарасовке, которая принадлежит "Спартаку", на весеннюю часть чемпионата России.

"Весной прошлого года пользовались нашей базой в Тарасовке и не оплатили. Должны были заплатить по договору услуг. Мы полгода ждали, не подавали [иск]", - сказал Фетисов.

ТАСС запросил комментарий "Тамбова" по ситуации.

5 февраля ассоциация "Футбольный клуб "Тамбов" подала исковое заявление в арбитражный суд Тамбовской области о признании банкротом некоммерческого партнерства "ФК "Тамбов" (прежнее юрлицо клуба), которое в последнее время испытывает серьезные финансовые проблемы. Многомесячные долги по зарплате превышают 150 млн рублей, обсуждался вопрос о снятии клуба с чемпионата России. Дело о признании клуба банкротом было оставлено без движения.

4 февраля президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил о том, что клубу будет оказана финансовая помощь, а также отметил, что лига сделает все, чтобы сохранить "Тамбов". Руководство тамбовского клуба сообщило, что отзовет иск о банкротстве, если получит финансирование.