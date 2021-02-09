Хабиб Нурмагомедов заявил, что не собирается возобновлять карьеру

ТАСС, 9 февраля. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов не собирается возобновлять спортивную карьеру. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Матч ТВ" .

В октябре 2020 года Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и объявил о завершении карьеры. Свое решение он объяснил обещанием матери. Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защитил титул - в поединках против Конора Макгрегора, Дастина Порье и Гэтжи.

"Я уже как бы отошел от дела, пусть ребята дерутся за титул. Не хочу, чтобы из-за меня дивизион застаивался. Может [президент UFC] Дэйна [Уайт] увидит мое сообщение и подумает: "Может быть, я оставлю в покое парня уже, пусть другие дерутся за титул", - сказал Нурмагомедов.