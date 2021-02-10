Харитонов пройдет медобследование и может вернуться в ММА

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов пройдет медобследование 13 февраля. Об этом он заявил ТАСС.
В ноябре прошлого года Харитонов был избит бойцом Адамом Яндиевым. Позднее оба спортсмена отказались от претензий друг к другу. У Харитонова диагностировали переломы носа и орбитальной кости.
"13 февраля я пройду медобследование, - сказал Харитонов. - Если врачи скажут, что я могу дальше выступать, то буду выступать. Если скажут поберечься, продолжу тренироваться. Здесь жесткие рамки и правила, важно пройти комиссию".
"Я и сам понимаю, что здоровье одно, мне уже не 20 лет. Надо спокойно подойти в полной боевой готовности и драться в отличной форме", - добавил 40-летний боец.