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Футбол во Франции

Футболисты "Монако" обыграли "Гренобль" в матче Кубка Франции. Головин вышел на замену

Автором единственного забитого мяча стал Стефан Йоветич

ТАСС, 10 февраля. "Монако" на выезде победил "Гренобль" в игре 1/32 финала Кубка Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.

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Мяч на 36-й минуте забил Стефан Йоветич. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел на поле на 75-й минуте. В предыдущем матче он забил три мяча и отдал результативную передачу.

Действующим победителем Кубка Франции является "Пари Сен-Жермен". ПСЖ чаще всех становился обладателем трофея - 13 раз, на счету "Монако" пять побед.

Соперник "Монако" по следующей стадии определится позднее. В ближайшей встрече монегаски 14 февраля примут "Лорьян" в рамках чемпионата Франции.

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