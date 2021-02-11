Чемпионат мира по биатлону в Словении сможет посетить небольшое число болельщиков

БЛЕД /Словения/, 11 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Организаторы чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке ожидают, что доступ на соревнования будет открыт для небольшого числа болельщиков. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета турнира Тим Фарчник.

Стартовавший в среду чемпионат мира продлится до 21 февраля. В связи с пандемией коронавируса болельщики на трибуны пока не допускаются.