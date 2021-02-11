Российская конькобежка Воронина стала седьмой в забеге на 3 000 м на чемпионате мира

ТАСС, 11 февраля. Россиянка Наталья Воронина заняла седьмое место на дистанции 3 000 м на чемпионате мира по конькобежному спорту. Соревнования проходят в нидерландском Херенвене.

Россиянка отстала от победительницы, которой стала нидерландка Антоинетта де Йонг, на 4,38 секунды. Второе место заняла чешка Мартина Сабликова (отставание 0,10 секунды), третьей стала Ирен Схаутен из Нидерландов (+1,28). Россиянка Евгения Лаленкова показала десятое время (+6,58), Елена Еранина - 16-е (+12,65). Этот забег стал первым на текущем чемпионате мира, позднее в четверг состоится забег на 5 000 м у мужчин.

Российские конькобежцы выступают на турнире под флагом с логотипом Союза конькобежцев России (СКР). Совет Международного союза конькобежцев (ISU) одобрил предлагаемый СКР вариант экипировки с логотипом федерации и аббревиатурой RSU (Russian Skating Union). Вместо гимна России на церемонии награждения спортсменов будет звучать музыкальный фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.

Воронина является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года на дистанции 5 000 м. Также в ее активе одна победа и семь бронзовых медалей чемпионатов мира.