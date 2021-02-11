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КХЛ

"Куньлунь" прервал девятиматчевую серию поражений в КХЛ, обыграв в гостях "Йокерит"

Китайский клуб победил в овертайме со счетом 5:4
Хоккеисты "Куньлуня" Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Куньлуня"
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 11 февраля. Пекинский "Куньлунь" победил в овертайме со счетом 5:4 хельсинский "Йокерит" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Хартвалл-Арене" в Хельсинки.

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Голами у хозяев отметились Маркус Хянникайнен (29-я минута), Никлас Енсен (33), Джон Норман (35) и Брайан О'Нилл (48). В составе китайского клуба шайбы на счету Хантера Шинкарука (9), Райана Спроула (38), Лукаса Локхарта (40), Тайлера Вона (42) и Ивана Николишина (63).

Енсен и форвард "Йокерита" Марко Анттила провели свои 200-й и 300-й матчи в КХЛ соответственно. Для нападающего гостей Спенсера Фу эта встреча стала 100-й в лиге.

"Куньлунь" не мог победить в КХЛ на протяжении девяти матчей кряду. Также эта победа стала первой для пекинского клуба в Хельсинки.

В таблице Восточной конференции "Куньлунь" занимает последнее, 12-е место, набрав в 54 играх 32 очка. "Йокерит" на Западе идет пятым с 63 очками в 54 встречах.

В следующем матче "Куньлунь" 16 февраля сыграет дома с "Сочи", "Йокерит" 14 февраля встретится в гостях с магнитогорским "Металлургом".

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КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА*5431532310170-11283
2СКА*5429224413161-11574
3Динамо М*5530404215170-12774
4Локомотив*5425531515161-11772
5Йокерит5423321619151-13763
6Северсталь5521533122137-14862
7Динамо Мн5416941222148-15361
8Витязь5420332224145-15556
9Спартак5418612423139-15756
10Сочи5512202633113-18136
11Динамо Р544223637114-19325
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс*543225249171-11584
2Авангард*5531205611166-12577
3Металлург*5431041414153-12275
4Салават Юлаев*5524551416167-13973
5Трактор*5425323219141-12865
6Торпедо НН*5522342519161-15265
7Автомобилист*5423323419143-13763
8Барыс*5418732420133-14062
9Сибирь5417323128128-14648
10Амур5415415029128-15745
11Нефтехимик5412220038124-20332
12Куньлунь5410112634126-19132

 

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