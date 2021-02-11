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Формула-1

Двукратный чемпион "Формулы-1" Алонсо госпитализирован после ДТП

У гонщика подозрение на несколько переломов
Фернандо Алонсо EPA-EFE/TANNEN MAURY
Описание
Фернандо Алонсо
© EPA-EFE/TANNEN MAURY

ТАСС, 11 февраля. Пилот чемпионата мира в классе машин "Формула-1" Фернандо Алонсо сбит автомобилем в ходе поездки на велосипеде. Об этом сообщает пресс-служба команды "Альпин", за которую Алонсо будет выступать в предстоящем сезоне.

Испанец находится в сознании и чувствует себя удовлетворительно. Медицинское обследование гонщика состоится в пятницу.

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Как сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport, испанец попал в ДТП недалеко от швейцарского Лугано. Отмечается, что у гонщика подозрение на несколько переломов.

В предстоящем сезоне 39-летний Алонсо планировал спустя три года вернуться в "Формулу-1". Он заявлен за "Альпин", который заменит выступавший ранее "Рено".

Алонсо является двукратным чемпионом "Формулы-1" (2005, 2006), оба титула он выиграл в составе "Рено". Он выступал в чемпионате с 2001 по 2018 годы, представляя, помимо "Рено", команды "Минарди", "Макларен" и "Феррари".

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