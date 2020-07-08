Фернандо Алонсо вернется в "Формулу-1" в следующем сезоне

"Рено" - моя семья, мои лучшие воспоминания в "Формуле-1" связаны с двумя чемпионскими титулами, но сейчас я смотрю в будущее, - сказал Алонсо. - Я с огромными эмоциями возвращаюсь в эту команду, которая дала мне шанс в начале карьеры и которая теперь дает мне шанс вернуться на высший уровень. У меня есть принципы и амбиции, я поделюсь всем своим опытом с командой, мы хотим вернуться на подиум".

Руководитель команды "Рено" Сирил Абитебул отметил, что подписание контракта с Алонсо является частью плана по возвращению команды на вершину "Формулы-1". Он заявил, что опыт и целеустремленность испанца помогут команде извлечь максимальную пользу.

Испанский пилот дебютировал в "Формуле-1" в составе итальянской команды "Минарди" в 2001 году. В 2003 году Алонсо подписал контракт с командой "Рено", с которой дважды выиграл титул (2005, 2006). После этого испанец провел сезон в "Макларене", потом вернулся на два года в "Рено" и в 2010 году перешел в "Феррари". Проведя пять сезонов за итальянскую команду, Алонсо вернулся в "Макларен", где и завершил выступления в гоночной серии в 2018 году.

За свою карьеру в "Формуле-1" Алонсо провел 314 Гран-при (стартовал в 311 гонках), в которых одержал 32 победы и завоевал 22 поула. В 2020 году Алонсо участвовал в ралли "Дакар" в зачете внедорожников в составе команды "Тойота", также он является двукратным победителем марафона "24 часа Ле-Мана".