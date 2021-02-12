Тренер сборной прокомментировал бронзу скелетонистки Никитиной на чемпионате мира

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/, Российская скелетонистка Елена Никитина ставила перед собой задачу выиграть золото чемпионата мира в германском Альтенберге, но бронзовая награда также является для нее большим достижением. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер национальной команды Данил Чабан.

"Не скрою, мы довольны бронзе. Лена намерена была бороться здесь за первое место, хотя третья позиция - тоже серьезное достижение. Тем более, что у Никитиной сегодня не получился третий заезд, и до самого конца все были в напряжении. И Алина Тарарыченкова, конечно, порадовала", - признался Чабан.

"С немками очень сложно бороться на их трассе, и в прошлом году мы вообще здесь остались без медалей", - добавил тренер.

Чемпионат мира по бобслею и скелетону в 2020 году также проходил в Альтенберге. Тогда сборная России не сумела завоевать ни одной награды. Европейское первенство по скелетону 2021 года состоялось 8 января в латвийской Сигулде. Первые места на том турнире заняли Никитина и Александр Третьяков.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) все российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна своей страны. Российская команда выйдет на старт чемпионата мира под флагом с логотипом Федерации бобслея России и названием Bobsleigh Federation of Russia или BFR. В случае победы россиян на церемонии награждения будет звучать гимн Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).