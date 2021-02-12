Двукратный чемпион "Формулы-1" Алонсо прооперирован в больнице Швейцарии

ТАСС, 12 февраля. Пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Альпин" испанец Фернандо Алонсо успешно перенес операцию в больнице Швейцарии после аварии, которая произошла в четверг. Об этом сообщает пресс-служба французской команды.

В четверг 39-летнего гонщика во время поездки на велосипеде сбил автомобиль. Его доставили в больницу с подозрением на множественные переломы.

Испанский гонщик будет находиться в больнице после операции на протяжении двое суток. После чего, как планируется, он возобновит тренировки. Алонсо планировал спустя три года вернуться в "Формулу-1". Он заявлен за "Альпин", который заменит "Рено".

Алонсо является двукратным чемпионом "Формулы-1" (2005, 2006), оба титула он выиграл в составе "Рено". Он выступал в чемпионате с 2001 по 2018 годы, представляя, помимо "Рено", команды "Минарди", "Макларен" и "Феррари".

Первый этап "Формулы-1" пройдет с 26 по 28 марта в Бахрейне.