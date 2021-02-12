Роднина считает, что только гимн соответствует церемонии награждения на чемпионате мира

В пятница стало известно, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) предложила Международному союзу конькобежцев (ISU) фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве музыкального сопровождения награждения российских фигуристов на чемпионате мира.Этот же музыка будет также звучать при награждении российских спортсменов на чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку. Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях проходит в нидерландском Херенвене с 11 по 14 февраля. Мировое первенство по шорт-треку состоится с 5 по 7 марта в нидерландском Дордрехте.

"Для меня только одна композиция соответствует [церемонии награждения на чемпионате мира] - это гимн России. Все остальное уже поиски, - отметила Роднина. - Я выступала в то время, когда на фигурном катании не поднимали флаги, не включали гимны, и мы замечательно стояли на пьедестале на первом месте. Выходить и выступать спортсмены будут под свое музыкальное сопровождение".

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), россияне не могут выступать до середины декабря 2022 года под своим гимном и флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Чемпионат мира 2021 года по фигурному катанию пройдет 22-28 марта в Стокгольме.