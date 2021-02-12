{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Российские конькобежцы заняли третье место в гонке преследования на чемпионате мира

Бронзовые медали завоевали Данила Семериков, Сергей Трофимов и Руслан Захаров
Данила Семериков AP Photo/Sergei Grits
Описание
Данила Семериков
© AP Photo/Sergei Grits

ТАСС, 12 февраля. Россияне Данила Семериков, Сергей Трофимов и Руслан Захаров заняли третье место в командной гонке преследования на чемпионате мира по конькобежному спорту. Соревнования проходят в нидерландском Херенвене.

На эту тему
Российские конькобежки стали третьими в гонке преследования на чемпионате мира

Спортсмены показали результат 3 минуты 42,662 секунды. Первое место заняла сборная Нидерландов (3.41,429), вторыми стали представители Канады (3.41,711).

Для конькобежцев из России эта медаль стала третьей на чемпионате мира. В четверг бронзу на дистанции 5 000 метров завоевал Сергей Трофимов, в пятницу российские конькобежки стали обладательницами бронзовой награды в командной гонке преследования.

Российские конькобежцы выступают на турнире под флагом с логотипом Союза конькобежцев России (СКР). Вместо гимна России на церемонии награждения спортсменов звучит музыкальный фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.

Чемпионат мира завершится в воскресенье.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Чемпионат мира по биатлону
Каминский: Бьорндален не случайно из всех российских биатлонистов отметил Латыпова
Россиянин в спринте на чемпионате мира повторил свой лучший результат в карьере, заняв десятое место
Читать полностью