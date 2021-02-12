Каминский: Бьорндален не случайно из всех российских биатлонистов отметил Латыпова

БЛЕД /Словения/, 12 февраля. /ТАСС/. Удачное выступление Эдуарда Латыпова в спринте на чемпионате мира говорит о том, что восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален не случайно выделял именно его из всех российских биатлонистов. Такое мнение в пятницу после гонки журналистам высказал старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский.

Латыпов в спринте повторил свой лучший результат в карьере, заняв десятое место. 26-летний биатлонист имел хорошие шансы на завоевание медали, если бы не допустил один промах на огневом рубеже.

"Это минимальный результат, на который мы с ним рассчитывали. Задача была занять место с пятого по десятое, - сказал Каминский. - Умом я понимаю, что до медали он еще не дорос, но биатлон такой вид спорта, что случиться может всякое. Посмотрите, сегодня провалились норвежцы. Так что шанс на медаль был, если бы его не было, то совсем другое дело".

"Ему можно добавлять во всем. Единственное, в физической подготовке, в плане ОФП у него все в порядке. А во всем остальном можно добавлять: и в стрельбе, и в психологии, и в подготовке. Не зря же его Бьорндален выделил из наших спортсменов", - добавил он.

В воскресенье Латыпов примет участие в гонке преследования.