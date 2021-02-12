Тренер российской сборной по биатлону опроверг предположение о лишнем весе у Логинова

БЛЕД /Словения/, 12 февраля. /ТАСС/. Предположение о лишнем весе у чемпиона мира по биатлону Александра Логинова являются неверными. Тренер мужской сборной России Юрий Каминский в пятницу после спринта на чемпионате мира по биатлону в Поклюке заявил журналистам, что спортсмен за последние полтора месяца не набрал вес, а скинул его.

В пятницу Логинов сложил с себя полномочия действующего чемпиона мира в спринте, заняв 26-е место. Победу в гонке одержал швед Мартин Понсилуома. Накануне старта бывший тренер сборной России по биатлону Валерий Медведцев в интервью RT выдвинул предположение, что Логинов пополнел, что негативно сказалось на его скорости.

"Он весь сезон бежит то чуть лучше, то чуть хуже, но показатели приблизительно одинаковые. А что касается стрельбы, то опять не получилось", - сказал Каминский после гонки.

В среду Логинов не очень удачно выступил на первом этапе смешанной эстафеты, в которой российская команда заняла девятое место. "После смешанной эстафеты спортсмены выдержали пресс критики. Хотя Сашу критиковали, высказывались по поводу его веса. Но это неправда. Напротив, он после этапа Кубка мира в Хохфильцене похудел на два килограмма", - отметил тренер.

В воскресенье Логинов примет участие в гонке преследования, в которой год назад он стал третьим.