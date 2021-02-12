Конькобежка Голикова рассказала, как настроилась на победное выступление на ЧМ

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Чемпионка мира по конькобежному спорту Ангелина Голикова постаралась абстрагироваться от груза ответственности мирового первенства и просто показать свой лучший результат на дистанции 500 метров. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

Конькобежка Голикова заявила, что на всю жизнь запомнит первую победу на чемпионате мира

Голикова заняла первое место в забеге на дистанции 500 метров на чемпионате мира по конькобежному спорту. Соревнования проходят в нидерландском Херенвене. Спортсменка показала результат 37,141 секунды. Второе место заняла Фемке Кок из Нидерландов (37,281), третье время показала еще одна представительница России Ольга Фаткулина (37,455). Дарья Качанова заняла шестое место (37,892).

"На самом деле, такие старты лучше воспринимать как рабочие моменты. На тренировках мне сказали, что все идеально. Но порой человек выходит на старт, возлагает на себя груз ответственности чемпионата мира, и бывает, что из-за этого напряжения просто сковывает тело. А ведь это напряжение только в голове", - рассказала Голикова.

"Сегодня я решила абстрагироваться от всего и просто сделать все идеально. Так, как могла на сегодняшний день", - добавила спортсменка.