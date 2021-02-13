{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Бой за титул чемпиона мира по боксу Власов - Смит перенесен на весну из-за коронавируса

Поединок должен был состояться в ночь на воскресенье в США
Максим Власов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Максим Власов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе между россиянином Максимом Власовым и американцем Джо Смитом перенесен на весну. Об этом ТАСС сообщил представитель российского боксера Олег Богданов.

Ранее стало известно, что чемпионский бой отменен из-за положительного результата теста россиянина на коронавирус. Поединок должен был состояться в ночь на воскресенье в США.

"Бой переносится на пару месяцев. Ждем подтверждения от WBO", - сказал Богданов.

В активе 34-летнего Власова 45 побед (26 нокаутом) и три поражения.

Теги
Пандемия COVID-19
Летние олимпийские виды спорта
Ригерт: Власова можно назвать основоположником российской тяжелой атлетики
Олимпийский чемпион 1960 года умер в субботу в возрасте 85 лет
Читать полностью