Бой за титул чемпиона мира по боксу Власов - Смит перенесен на весну из-за коронавируса

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе между россиянином Максимом Власовым и американцем Джо Смитом перенесен на весну. Об этом ТАСС сообщил представитель российского боксера Олег Богданов.

Ранее стало известно, что чемпионский бой отменен из-за положительного результата теста россиянина на коронавирус. Поединок должен был состояться в ночь на воскресенье в США.

"Бой переносится на пару месяцев. Ждем подтверждения от WBO", - сказал Богданов.

В активе 34-летнего Власова 45 побед (26 нокаутом) и три поражения.