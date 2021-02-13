Боец Дураев выразил желание провести поединок против Шлеменко

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Российский боец Альберт Дураев выразил желание провести поединок против Александра Шлеменко. Об этом Дураев заявил ТАСС.

Ранее стало известно, что Шлеменко проведет бой в организации AMC Fight Nights в мае.

"Я не подписан никуда, - сказал Дураев. - Допустим, есть человек, который хорошо заплатит за этот бой. Если бы мне заплатили бы хороший гонорар, я бы абсолютно без колебаний сделал бы свою работу. Готов драться хоть завтра".

"Если мы говорим о бое, я готов выйти, показать, на каком уровне я нахожусь", - добавил собеседник агентства.

Дураев является бывшим чемпионом организации ACB. На его счету 13 побед и три поражения.