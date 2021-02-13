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Чемпионат мира по биатлону
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Норвежская биатлонистка Экхофф выиграла спринт на чемпионате мира

Второе место заняла француженка Анаис Шевалье-Буше, третьей стала представительница Белоруссии Анна Сола
Тириль Экхофф EPA-EFE/ANTONIO BAT
Описание
Тириль Экхофф
© EPA-EFE/ANTONIO BAT

БЛЕД /Словения/, 13 февраля. /ТАСС/. Норвежка Тириль Экхофф заняла первое место в спринте на чемпионате мира по биатлону, который проходит в словенской Поклюке.

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Спортсменка на дистанции 7,5 км показала результат 21 минута 18,7 секунды, не допустив на двух огневых рубежах ни одного промаха. Второе время показала француженка Анаис Шевалье-Буше (отставание 12 секунд; 1 промах), третьей стала представительница Белоруссии Анна Сола (+14,4; 0).

Россиянка Ирина Казакевич заняла 19-е место (+1.19,6; 1), Ульяна Кайшева - 36-е (+1.56,3; 2), Евгения Павлова - 51-е (+2.27,0; 2), Светлана Миронова - 64-е (+3.05,5; 6). Миронова не сумела завоевать право выступить в гонке преследования, куда попадают 60 лучших биатлонисток по итогам спринта.

Вступившие в силу в декабре двухлетние санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) ввели запрет на использование на чемпионатах мира и Олимпийских играх российских флага, герба и гимна. В Поклюке российские биатлонисты выступают в статусе команды Союза биатлонистов России (СБР), для ее обозначения можно использовать только английскую аббревиатуру национальной федерации - RBU (Russian Biathlon Union). Вместо российского триколора на флаге изображен монохромный логотип СБР.

Программа чемпионата мира продолжится в воскресенье двумя гонками преследования. Завершится турнир 21 февраля.

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Чемпионат мира по биатлону
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