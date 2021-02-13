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Чемпионат мира по биатлону

Миронова заявила о желании бежать эстафету на чемпионате мира после непопадания в пасьют

В спринте биатлонистка допустила шесть промахов и заняла 64-е место
Светлана Миронова EPA-EFE/MAURI RATILAINEN
Описание
Светлана Миронова
© EPA-EFE/MAURI RATILAINEN

БЛЕД /Словения/, 13 февраля. /ТАСС/. Лидер российской женской сборной России по биатлону Светлана Миронова готова бежать эстафетную гонку после неудачного выступления в спринте, которое не позволило ей попасть в число участников гонки преследования. Об этом она заявила журналистам после спринта.

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В субботу Миронова заняла 64-е место. В пасьют, который пройдет в воскресенье, попадают лучшие 60 участников спринта.

"Что делать с эстафетой - решат тренеры. Но я бы хотела ее пробежать", - сказала Миронова.

Женская эстафета пройдет 20 февраля, за день до окончания чемпионата мира.

В спринтерской гонке Миронова допустила шесть промахов: два из положения лежа, четыре - из положения стоя. "Функциональное состояние более-менее в порядке, никаких проблем нет. Что касается ветра, то он был на "лежке" и немного поддувал на "стойке", но я не думаю, что мои промахи стоит связывать с ветром", - сказала спортсменка.

"Что было на "стойке"? Я прицеливалась, удерживала мушку в мишени, нажимала [на спусковой крючок], и получался промах. Все, больше я ничего не могу сказать. Ветер был, но он не был настолько сильным, чтобы я допустила четыре промаха", - отметила она.

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