Роман Ротенберг: хорошая игра Самонова в Евротуре важна для сборной России перед ЧМ

В субботу российская команда по буллитам переиграла шведов во втором туре шведского этапа Евротура (2:1). Самонов совершил 29 сейвов и смог оставить ворота "сухими" в серии буллитов. Он также защищал ворота национальной команды в игре первого тура против финнов (3:2), там он отразил 20 бросков.

"Очень тяжелая командная победа, самоотдача сегодня была на самом высоком уровне. В первой игре Марат Хуснутдинов получил травму, ребят это сплотило, сегодня команда играла в том числе и за него. Все матчи со шведами на этом Евротуре у нас складываются очень тяжело. Это очень серьезный соперник, очень системная команда", - сказал Ротенберг.

"Все ребята, которые приезжают в сборную, играют на максимуме. Самое важное, что ребята играют на пределе своих возможностей и отдают все силы в матчах за сборную, отдельно отмечу игру в меньшинстве - это огромная работа наших ребят и тренерского штаба. Самонов показывает очень высокий уровень, это очень хорошо для нас с точки зрения чемпионата мира, что наш вратарь показывает такой высокий уровень игры. Надо отметить игру в обороне всей команды и вратаря. Играли за Родину", - добавил он.

Российская сборная лидирует в турнирной таблице Шведских игр, набрав пять очков. На второй строчке располагается команда Швеции (3), далее идут финны (2) и чехи (2). В заключительном туре российская сборная в воскресенье сыграет с чехами, а шведы - с командой Финляндии.