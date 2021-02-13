Ларионов: российские хоккеисты в матче со шведами нашли возможности переломить игру

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею вяло провела первую половину матча Евротура с командой Швеции, но нашла возможности переломить ход встречи. Об этом журналистам рассказал исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов.

Встреча завершилась победой российских хоккеистов со счетом 2:1 по буллитам.

"Сегодня была масса моментов с обеих сторон, но вместо того чтобы сыграть 4:4 или 5:5, сыграли 1:1. Это две школы, которые проповедуют контроль шайбы и комбинационный хоккей. В последние два года мы пытаемся забрать у шведов их лучшие качества - это хорошее объемное катание, контроль шайбы и создание множества моментов. Во второй половине игры ребята с этим справились", - отметил Ларионов.

"В первом периоде мы выглядели немножко вяло, вообще в первой половине игры шведы доминировали. По ходу второго периода мы стали создавать моменты, нашли возможности переломить игру", - добавил исполняющий обязанности главного тренера сборной России.

Автором гола в составе россиян стал нападающий Данила Моисеев, который проводил свой первый матч за национальную команду. "Моисеев хорошо провел тренировки, которые были. По ним было понятно, насколько парень был заряжен и хотел себя проявить. Сегодня мы ему дали шанс и он проявил себя очень хорошо", - заключил Ларионов.

В последнем туре Шведских игр сборная России в воскресенье сыграет с командой Чехии.