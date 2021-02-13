Третьяк: российские хоккеисты не боялись ложиться под шайбу в матче Евротура со шведами

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России проявили отвагу в матче Шведских игр против хозяев турнира, не боялись ложиться под шайбу. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Россияне обыграли шведов по буллитам со счетом 2:1.

"Тяжелая игра. Шведы выглядели довольно сильным соперником. Но наши - молодцы, бились, отыгрались, ложились под шайбу, - сказал Третьяк. - Соперник вышел свеженьким на игру, поэтому надо сделать выводы".

Глава ФХР отметил игру вратаря Александра Самонова, который, по его словам, может рассчитывать на то, чтобы стать кандидатом в состав на чемпионат мира. "Он молодец, в СКА хорошо показывает свою игру. Две игры в Швеции он провел на высоком уровне", - подчеркнул Третьяк.

Заключительный матч на Шведских играх россияне проведут с чехами 14 февраля.