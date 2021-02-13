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Шведские хоккейные игры

Третьяк: российские хоккеисты не боялись ложиться под шайбу в матче Евротура со шведами

По мнению президента Федерации хоккея России, вратарь Александр Самонов может рассчитывать на то, чтобы стать кандидатом в состав сборной на чемпионат мира
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России проявили отвагу в матче Шведских игр против хозяев турнира, не боялись ложиться под шайбу. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

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"Тяжелая игра. Шведы выглядели довольно сильным соперником. Но наши - молодцы, бились, отыгрались, ложились под шайбу, - сказал Третьяк. - Соперник вышел свеженьким на игру, поэтому надо сделать выводы".

Глава ФХР отметил игру вратаря Александра Самонова, который, по его словам, может рассчитывать на то, чтобы стать кандидатом в состав на чемпионат мира. "Он молодец, в СКА хорошо показывает свою игру. Две игры в Швеции он провел на высоком уровне", - подчеркнул Третьяк.

Заключительный матч на Шведских играх россияне проведут с чехами 14 февраля.

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