Самонов заявил, что готов провести третий матч подряд на Шведских хоккейных играх

ТАСС, 13 февраля. Вратарь сборной России Александр Самонов готов провести третью игру подряд на третьем этапе Евротура - Шведских играх. Об этом Самонов рассказал журналистам.

Роман Ротенберг: хорошая игра Самонова в Евротуре важна для сборной России перед ЧМ

В субботу сборная России одержала восьмую победу подряд в нынешнем розыгрыше Евротура, переиграв шведов со счетом 2:1 по буллитам в рамках Шведских игр. В последних пяти матчах Евротура (дважды на Шведских играх) ворота национальной команды защищал Александр Самонов.

"Рад, что так хорошо получается за сборную. Международный опыт всегда идет на пользу. Просто дают играть, и я играю. Если завтра Родина позовет, то пойду играть в ворота", - сказал Самонов.

В последнем туре Шведских игр сборная России в воскресенье сыграет с командой Чехии.