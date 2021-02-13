{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Шведские хоккейные игры

Самонов заявил, что готов провести третий матч подряд на Шведских хоккейных играх

В двух первых встречах в Мальмё россияне победили

ТАСС, 13 февраля. Вратарь сборной России Александр Самонов готов провести третью игру подряд на третьем этапе Евротура - Шведских играх. Об этом Самонов рассказал журналистам.

На эту тему
Роман Ротенберг: хорошая игра Самонова в Евротуре важна для сборной России перед ЧМ

В субботу сборная России одержала восьмую победу подряд в нынешнем розыгрыше Евротура, переиграв шведов со счетом 2:1 по буллитам в рамках Шведских игр. В последних пяти матчах Евротура (дважды на Шведских играх) ворота национальной команды защищал Александр Самонов.

"Рад, что так хорошо получается за сборную. Международный опыт всегда идет на пользу. Просто дают играть, и я играю. Если завтра Родина позовет, то пойду играть в ворота", - сказал Самонов.

В последнем туре Шведских игр сборная России в воскресенье сыграет с командой Чехии.

Теги
Шведские хоккейные игры
Футбол в Англии
"Манчестер Сити" разгромил "Тоттенхэм" в матче чемпионата Англии
Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали 11-ю победу подряд
Читать полностью