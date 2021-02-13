Хоккеист Моисеев признался, что не ожидал вызова в сборную России на Шведские игры

ТАСС, 13 февраля. Автор заброшенной шайбы в ворота шведов в матче Евротура нападающий Данила Моисеев перед Шведскими играми не ожидал вызова в национальную команду. Об этом хоккеист рассказал журналистам.

В субботу сборная России одержала восьмую победу подряд в нынешнем розыгрыше Евротура, переиграв шведов со счетом 2:1. 22-летний нападающий "Витязя" отметился голом в своем дебютном матче за национальную команду. Моисеев изначально не был включен в состав сборной, но потом заменил в нем форварда "Ак Барса" Артема Галимова.

"Мне позвонили из Федерации хоккея России, узнали, готов ли я. Я, естественно, загорелся желанием, сказал, что готов в любое время. Через пару часов позвонили, сказали приезжать. Для меня это было удивительно, но я стремлюсь попасть сюда и играть за сборную, я ждал этого", - отметил Моисеев.

"Игра была тяжелой, шведы хорошо владели шайбой. Голы забиваются с пятака, я поехал туда, партнер удачно отдал пас, и я заковырял шайбу в ворота. Конечно, хотелось бы поехать на чемпионат мира, но загадывать не буду. Буду стараться работать, а там уже как сложится", - добавил хоккеист.

В последнем туре Шведских игр сборная России в воскресенье сыграет с командой Чехии.