Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет в формате мюзикла в Москве

Как рассказал ТАСС президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, пятый в истории Матч звезд будет отличаться от предыдущих и пройдет в формате мюзикла.

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Матч звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ пройдет в воскресенье в Москве. Встреча состоится в формате "Звезды России" - "Звезды мира", также в программе предусмотрены традиционные конкурсы - трехочковые броски и броски сверху.

"На игре sold out - билеты все проданы, - сказал Кущенко. - У нас баскетбольный мюзикл, будут хоры - это вызов для баскетбольного матча. Поэтому репетиции будут проходить даже ночью. Всех секретов не рассказываем, но динамика будет интересной, а баскетбольная составляющая - интрига - традиционно сопутствовала всем нашим Матчам звезд".

Собеседник ТАСС подчеркнул, что встреча будет проходить в условиях строгих санитарно-эпидемиологических ограничений. "Тем, кто придет в зал, очень важно соблюдать все прописанные санитарные нормы", - подчеркнул Кущенко.

Ведущим вечера будет Иван Ургант. "Иван традиционно является ведущим Матча звезд Единой лиги ВТБ, он стал одним из наших символов, - сказал Кущенко. - Очень рад, что он с радостью работает на нашем мероприятии, и в этот раз мы договорились без проблем".

Встреча пройдет на "ВТБ-Арене", вмещающей около 12 тыс. зрителей. "Еще один положительный и приятный момент - заполняемость увеличена до 50% от вместимости зала, еще больше людей смогут увидеть баскетбольное шоу высокого уровня. Конечно, все санитарные меры будут строго соблюдаться", - добавил Кущенко.

Составы команд

Главным тренером "Звезд России" будет Евгений Пашутин из "Локомотива-Кубани", "Звезд мира" - Хави Паскуаль из "Зенита".