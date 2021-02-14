Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет в формате мюзикла в Москве

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Матч звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ пройдет в воскресенье в Москве. Встреча состоится в формате "Звезды России" - "Звезды мира", также в программе предусмотрены традиционные конкурсы - трехочковые броски и броски сверху.
Как рассказал ТАСС президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, пятый в истории Матч звезд будет отличаться от предыдущих и пройдет в формате мюзикла.
"На игре sold out - билеты все проданы, - сказал Кущенко. - У нас баскетбольный мюзикл, будут хоры - это вызов для баскетбольного матча. Поэтому репетиции будут проходить даже ночью. Всех секретов не рассказываем, но динамика будет интересной, а баскетбольная составляющая - интрига - традиционно сопутствовала всем нашим Матчам звезд".
Собеседник ТАСС подчеркнул, что встреча будет проходить в условиях строгих санитарно-эпидемиологических ограничений. "Тем, кто придет в зал, очень важно соблюдать все прописанные санитарные нормы", - подчеркнул Кущенко.
Ведущим вечера будет Иван Ургант. "Иван традиционно является ведущим Матча звезд Единой лиги ВТБ, он стал одним из наших символов, - сказал Кущенко. - Очень рад, что он с радостью работает на нашем мероприятии, и в этот раз мы договорились без проблем".
Встреча пройдет на "ВТБ-Арене", вмещающей около 12 тыс. зрителей. "Еще один положительный и приятный момент - заполняемость увеличена до 50% от вместимости зала, еще больше людей смогут увидеть баскетбольное шоу высокого уровня. Конечно, все санитарные меры будут строго соблюдаться", - добавил Кущенко.
Составы команд
Главным тренером "Звезд России" будет Евгений Пашутин из "Локомотива-Кубани", "Звезд мира" - Хави Паскуаль из "Зенита".
В состав "Звезд России" вошли Алексей Швед ("Химки"), Никита Михайловский ("Автодор"), Михаил Кулагин ("Енисей"), Вячеслав Зайцев ("Химки"), Евгений Бабурин ("Нижний Новгород"), Антон Астапкович ("Нижний Новгород"), Никита Курбанов, Джоэль Боломбой (оба - ЦСКА), Андрей Зубков ("Зенит"), Станислав Ильницкий ("Локомотив-Кубань").
Команду "Звезд мира" составят Айзея Канаан (УНИКС), Адас Юшкявичюс ("Парма"), Кевин Пангос, Матеуш Понитка (оба - "Зенит"), Мантас Калниетис, Миндаугас Кузминскас (оба - "Локомотив-Кубань"), Джордан Мики ("Химки"), Дрю Гордон ("Автодор"/"Локомотив-Кубань"), Дастин Хог ("Енисей"), Нэйт Мейсон ("Автодор").
Специальное приглашение (wild card) получили Семен Антонов (ЦСКА), Виталий Фридзон ("Зенит"), Джамар Смит (УНИКС) и Маркус Крин ("Калев").
Перед стартовым спорным состоится конкурс по броскам сверху, а в большом перерыве пройдет конкурс трехочковых. Участники конкурса по броскам сверху: Александр Петенев ("Автодор"), Тайс Бэттл ("Енисей"), Дерек Кук ("Цмоки-Минск"), Игорь Вольхин ("Зенит"). В конкурсе снайперов выступят Артем Комолов ("Нижний Новгород"), Кулагин, Канаан, Джеремайя Хилл ("Астана").
Первый Матч звезд Единой лиги ВТБ состоялся в 2017 году в Сочи, второй - в 2018 году в Санкт-Петербурге. Следующие встречи проходили в Москве на "ВТБ-Арене".