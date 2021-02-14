Российские тренеры скорректируют планы подготовки к лыжному ЧМ после отмены гонок в Чехии

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Тренеры сборной России по лыжным гонкам вынуждены будут внести коррективы в планы подготовки спортсменов к мировому первенству после отмены этапа Кубка мира в чешском Нове-Место. Об этом ТАСС сообщил старший тренер национальной команды Юрий Бородавко.

Этап Кубка мира в Нове-Место, который был запланирован на 20-21 февраля, не состоится по причине того, что правительство Германии, где пройдет чемпионат мира по лыжным видам спорта, ввело обязательный карантин от пяти до десяти дней для прибывающих из Чехии.

"Несколько российских спортсменов рассчитывали пробежать гонки в Чехии и повысить свою мотивацию. Этап в Нове-Место был бы для них очень хорошей репетицией перед главным стартом сезона. Теперь планы придется корректировать, будем проводить контрольные тренировки", - сказал Бородавко.

"Конечно, больших сложностей отмена чешского этапа нам не принесла. Но ни одна тренировка не заменит официального старта", - добавил тренер.

Планировалось, что на этапе Кубка мира в Чехии выступят Сергей Устюгов, Юлия Ступак, Глеб Ретивых, Денис Спицов, Мария Истомина, Александр Терентьев и Наталья Микрюкова.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в германском Оберстдорфе с 22 февраля по 7 марта.