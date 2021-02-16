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Футбол в России

Старт сезона-2021/22 в РПЛ запланирован на 25 июля

Сезон завершится 22 мая
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 16 февраля. Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) утвердило проект структуры календаря на сезон-2021/22. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Новый розыгрыш турнира начнется через две недели после финала перенесенного на год вперед из-за пандемии коронавируса чемпионата Европы - 2020, который состоится 11 июля. Российская команда на этом турнире выступит в одной группе со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.

"[Клубы] проголосовали за структуру календаря сезона-2021/22, при которой Тинькофф-РПЛ стартует 25 июля 2021 года, а завершится 22 мая 2022 года", - говорится в сообщении премьер-лиги.

Сезон-2020/21 в РПЛ должен возобновиться 26 февраля матчем "Тамбов" - "Ротор". Завершение чемпионата России запланировано на 19 мая.

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