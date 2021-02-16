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Чемпионат мира по биатлону

Куклина не стала критиковать выбор места для подготовки российских биатлонистов к ЧМ

Россияне на мировом первенстве живут в горах, большая часть команд располагается ниже

БЛЕД /Словения/, 16 февраля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Лариса Куклина не считает правильным критиковать выбор Поклюки местом для подготовки российских биатлонистов к чемпионату мира. Об этом она заявила журналистам после выступления в индивидуальной гонке на чемпионате мира.

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Российские биатлонисты неудачно стартовали на чемпионате мира, оставшись без медалей в первых шести гонках турнира. В связи с этим появились предположения, что команда ошиблась с местом подготовки и местом проживания во время турнира. Сборная более двух недель готовилась в горах словенской Поклюки - в месте проведения чемпионата мира. После команда осталась жить в горах, в то время как многие сборные остановились в ближайшем городе - в Бледе.

"С моей стороны будет неправильно осуждать это решение, - сказала Куклина. - У главного тренера Валерия Николаевича [Польховского] большой опыт за спиной. Как сказали, так и есть. Если решили готовиться здесь, то готовимся здесь".

Вместе с тем спортсменка отметила, что была готова жить не в горах, где восстановление проходит сложнее, а в городе. "Лидеры же ездят каждый день вверх-вниз, и это не мешает им завоевывать медали. Не знаю, сложно это или нет, но раньше, во время этапов Кубка мира, мы жили внизу, в Бледе. Конечно, это нелегко, потому что ты тратишь на дорогу часа полтора, но я даже не знаю, хорошо это или плохо", - отметила она.

Чемпионат мира продлится до 21 февраля, в программе соревнований еще шесть гонок.

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