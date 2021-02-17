Привалова считает, что дисквалификация Шляхтина не ухудшит шансы россиян поехать на ЧЕ

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Решение о дисквалификации бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина не повлияет на шансы попадания российских атлетов на зимний чемпионат Европы. Об этом заявила журналистам исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова.

Экс-глава Всероссийской федерации легкой атлетики Шляхтин дисквалифицирован на четыре года

В среду независимый дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit дисквалифицировал на четыре года Дмитрия Шляхтина, а также других виновных по делу о фальсификации документов прыгуна в высоту Данила Лысенко - Александра Паркина, Елену Орлову, Елену Иконникову и Артура Карамяна.

"Думаю, что не повлияет. Это все прошлое, обо всех этих фактах они прекрасно знали. Я думаю, это не должно никак отразиться", - ответила Привалова.

Во вторник Привалова сообщила, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) до 22 февраля намерена принять решение о возможности участия российских легкоатлетов в зимнем чемпионате Европы в нейтральном статусе.

Чемпионат Европы в помещении пройдет в польской Торуни с 4 по 7 марта.