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Футбол в России

"Спартак" сожалеет, что РФС не принял его аргументы и сохранил дисквалификацию Тедеско

Тренер отстранен на три матча чемпионата России из-за оскорбительного жеста
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" сожалеет, что апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) не принял его аргументы и оставил в силе дисквалификацию главного тренера команды Доменико Тедеско. Об этом ТАСС сообщил директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов.

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В среду стало известно, что апелляционный комитет РФС оставил в силе решение о дисквалификации Тедеско. Тренер был дисквалифицирован на три матча за оскорбительный жест в адрес соперника и оштрафован на 50 тыс. рублей по итогам гостевого матча 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против "Сочи" (0:1), который прошел 12 декабря.

"Клуб чрезвычайно сожалеет, что наши аргументы не были приняты к сведению. Мы уверены, что в такой ситуации команда еще сильнее сплотится вокруг тренера и будет биться за него", - сказал Фетисов.

Из-за дисквалификации Тедеско должен пропустить матчи чемпионата против "Рубина" (28 февраля, дома), "Краснодара" (7 марта, дома) и "Динамо" (13 марта, в гостях).

Теги
Российский футболТедеско, Доменико
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