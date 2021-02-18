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КХЛ

ЦСКА стал победителем Западной конференции КХЛ

Московский клуб выиграл конференцию благодаря поражению СКА в параллельном матче
Нападающий ЦСКА Антон Слепышев и вратарь "Трактора" Иван Федотов Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Нападающий ЦСКА Антон Слепышев и вратарь "Трактора" Иван Федотов
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. ЦСКА гарантировал себе первое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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В четверг ЦСКА дома проиграл челябинскому "Трактору" со счетом 1:2. Но в параллельном матче идущий на втором месте петербургский СКА уступил московскому "Динамо" (1:3), что обеспечило ЦСКА победу в конференции с 85 очками в 56 играх.

В активе СКА 76 очков в 56 встречах. Всего в регулярном чемпионате команды проведут по 60 матчей.

"Трактор" располагается на пятой строчке на Востоке с 69 очками, клуб ранее обеспечил себе выход в плей-офф. В следующей игре ЦСКА 20 февраля примет рижское "Динамо", команда из Челябинска в этот же день на выезде встретится с "Динамо" из Минска.

ЦСКА в шестой раз стал победителем Западной конференции. Столичный клуб неизменно выходит в плей-офф КХЛ с первого сезона, команда стала чемпионом в сезоне-2018/19, дважды играла в финале Кубка Гагарина (2016, 2018).

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА*5632532311174-11585
2СКА*5630224414165-11976
3Динамо М*5732404215179-13278
4Локомотив*5627531515169-12076
5Йокерит*5624322619158-14266
6Северсталь5722533123142-15264
7Динамо Мн5616951223155-16163
8Спартак5619612424143-16258
9Витязь5620333225147-16057
10Сочи5612202634115-18536
11Динамо Р564223639118-20225
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс*5633252410177-12186
2Авангард*5732205711171-12880
3Металлург*5731051515160-13278
4Салават Юлаев*5625551416170-14175
5Трактор*5626423219147-13269
6Барыс*5619832420138-14366
7Торпедо НН*5622342520163-15565
8Автомобилист*5623323520145-14164
9Сибирь5617423129130-15050
10Амур5615515129131-16048
11Нефтехимик5612320138127-20635
12Куньлунь5611112635131-19634

 

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