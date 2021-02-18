ЦСКА стал победителем Западной конференции КХЛ

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. ЦСКА гарантировал себе первое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

ЦСКА победил "Витязь" и в девятый раз выиграл дивизион Тарасова

В четверг ЦСКА дома проиграл челябинскому "Трактору" со счетом 1:2. Но в параллельном матче идущий на втором месте петербургский СКА уступил московскому "Динамо" (1:3), что обеспечило ЦСКА победу в конференции с 85 очками в 56 играх.

В активе СКА 76 очков в 56 встречах. Всего в регулярном чемпионате команды проведут по 60 матчей.

"Трактор" располагается на пятой строчке на Востоке с 69 очками, клуб ранее обеспечил себе выход в плей-офф. В следующей игре ЦСКА 20 февраля примет рижское "Динамо", команда из Челябинска в этот же день на выезде встретится с "Динамо" из Минска.

ЦСКА в шестой раз стал победителем Западной конференции. Столичный клуб неизменно выходит в плей-офф КХЛ с первого сезона, команда стала чемпионом в сезоне-2018/19, дважды играла в финале Кубка Гагарина (2016, 2018).