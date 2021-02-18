ЦСКА стал победителем Западной конференции КХЛ

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. ЦСКА гарантировал себе первое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В четверг ЦСКА дома проиграл челябинскому "Трактору" со счетом 1:2. Но в параллельном матче идущий на втором месте петербургский СКА уступил московскому "Динамо" (1:3), что обеспечило ЦСКА победу в конференции с 85 очками в 56 играх.
В активе СКА 76 очков в 56 встречах. Всего в регулярном чемпионате команды проведут по 60 матчей.
"Трактор" располагается на пятой строчке на Востоке с 69 очками, клуб ранее обеспечил себе выход в плей-офф. В следующей игре ЦСКА 20 февраля примет рижское "Динамо", команда из Челябинска в этот же день на выезде встретится с "Динамо" из Минска.
ЦСКА в шестой раз стал победителем Западной конференции. Столичный клуб неизменно выходит в плей-офф КХЛ с первого сезона, команда стала чемпионом в сезоне-2018/19, дважды играла в финале Кубка Гагарина (2016, 2018).
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА*
|56
|32
|5
|3
|2
|3
|11
|174-115
|85
|2
|СКА*
|56
|30
|2
|2
|4
|4
|14
|165-119
|76
|3
|Динамо М*
|57
|32
|4
|0
|4
|2
|15
|179-132
|78
|4
|Локомотив*
|56
|27
|5
|3
|1
|5
|15
|169-120
|76
|5
|Йокерит*
|56
|24
|3
|2
|2
|6
|19
|158-142
|66
|6
|Северсталь
|57
|22
|5
|3
|3
|1
|23
|142-152
|64
|7
|Динамо Мн
|56
|16
|9
|5
|1
|2
|23
|155-161
|63
|8
|Спартак
|56
|19
|6
|1
|2
|4
|24
|143-162
|58
|9
|Витязь
|56
|20
|3
|3
|3
|2
|25
|147-160
|57
|10
|Сочи
|56
|12
|2
|0
|2
|6
|34
|115-185
|36
|11
|Динамо Р
|56
|4
|2
|2
|3
|6
|39
|118-202
|25
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс*
|56
|33
|2
|5
|2
|4
|10
|177-121
|86
|2
|Авангард*
|57
|32
|2
|0
|5
|7
|11
|171-128
|80
|3
|Металлург*
|57
|31
|0
|5
|1
|5
|15
|160-132
|78
|4
|Салават Юлаев*
|56
|25
|5
|5
|1
|4
|16
|170-141
|75
|5
|Трактор*
|56
|26
|4
|2
|3
|2
|19
|147-132
|69
|6
|Барыс*
|56
|19
|8
|3
|2
|4
|20
|138-143
|66
|7
|Торпедо НН*
|56
|22
|3
|4
|2
|5
|20
|163-155
|65
|8
|Автомобилист*
|56
|23
|3
|2
|3
|5
|20
|145-141
|64
|9
|Сибирь
|56
|17
|4
|2
|3
|1
|29
|130-150
|50
|10
|Амур
|56
|15
|5
|1
|5
|1
|29
|131-160
|48
|11
|Нефтехимик
|56
|12
|3
|2
|0
|1
|38
|127-206
|35
|12
|Куньлунь
|56
|11
|1
|1
|2
|6
|35
|131-196
|34