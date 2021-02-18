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КХЛ

Финский "Йокерит" стал пятым участником Кубка Гагарина от Западной конференции КХЛ

Ранее выход в плей-офф себе обеспечили ЦСКА, СКА, "Динамо" (Москва) и "Локомотив"
Хоккеисты "Йокерита" Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Йокерита"
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 18 февраля. Хельсинкский "Йокерит" стал пятым участником плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) от Западной конференции.

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Основное время матча регулярного чемпионата КХЛ "Йокерит - "Динамо" (Минск) завершилось со счетом 2:2, команда из Белоруссии выиграла в серии буллитов. Финский клуб набрал одно очко, благодаря чему досрочно обеспечил себе место в плей-офф.

"Йокерит" наберет минимум 66 очков в 56 матчах, клуб занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Ранее в плей-офф КХЛ от Запада вышли ЦСКА, СКА, московское "Динамо" и ярославский "Локомотив".

В следующем матче "Йокерит" 20 февраля примет "Динамо" из Москвы, минский клуб в этот же день дома сыграет с челябинским "Трактором".

"Йокерит" выступает в КХЛ с сезона-2014/15, клуб в каждом сезоне выходил в плей-офф, лучшим достижением команды в Кубке Гагарина является выход в четвертьфинал.

Также в четверг ярославский "Локомотив" обыграл рижское "Динамо" (5:1), череповецкая "Северсталь" переиграла пекинский "Куньлунь" (3:1), московский "Спартак" оказался сильнее нижегородского "Торпедо" (3:2). Магнитогорский "Металлург" в серии буллитов обыграл подольский "Витязь" (2:1).

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА*5632532311174-11585
2СКА*5630224414165-11976
3Динамо М*5732404215179-13278
4Локомотив*5627531515169-12076
5Йокерит*5624322619158-14266
6Северсталь5722533123142-15264
7Динамо Мн5616951223155-16163
8Спартак5619612424143-16258
9Витязь5620333225147-16057
10Сочи5612202634115-18536
11Динамо Р564223639118-20225
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс*5633252410177-12186
2Авангард*5732205711171-12880
3Металлург*5731051515160-13278
4Салават Юлаев*5625551416170-14175
5Трактор*5626423219147-13269
6Барыс*5619832420138-14366
7Торпедо НН*5622342520163-15565
8Автомобилист*5623323520145-14164
9Сибирь5617423129130-15050
10Амур5615515129131-16048
11Нефтехимик5612320138127-20635
12Куньлунь5611112635131-19634

 

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