Финский "Йокерит" стал пятым участником Кубка Гагарина от Западной конференции КХЛ

ТАСС, 18 февраля. Хельсинкский "Йокерит" стал пятым участником плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) от Западной конференции.
Основное время матча регулярного чемпионата КХЛ "Йокерит - "Динамо" (Минск) завершилось со счетом 2:2, команда из Белоруссии выиграла в серии буллитов. Финский клуб набрал одно очко, благодаря чему досрочно обеспечил себе место в плей-офф.
"Йокерит" наберет минимум 66 очков в 56 матчах, клуб занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Ранее в плей-офф КХЛ от Запада вышли ЦСКА, СКА, московское "Динамо" и ярославский "Локомотив".
В следующем матче "Йокерит" 20 февраля примет "Динамо" из Москвы, минский клуб в этот же день дома сыграет с челябинским "Трактором".
"Йокерит" выступает в КХЛ с сезона-2014/15, клуб в каждом сезоне выходил в плей-офф, лучшим достижением команды в Кубке Гагарина является выход в четвертьфинал.
Также в четверг ярославский "Локомотив" обыграл рижское "Динамо" (5:1), череповецкая "Северсталь" переиграла пекинский "Куньлунь" (3:1), московский "Спартак" оказался сильнее нижегородского "Торпедо" (3:2). Магнитогорский "Металлург" в серии буллитов обыграл подольский "Витязь" (2:1).
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА*
|56
|32
|5
|3
|2
|3
|11
|174-115
|85
|2
|СКА*
|56
|30
|2
|2
|4
|4
|14
|165-119
|76
|3
|Динамо М*
|57
|32
|4
|0
|4
|2
|15
|179-132
|78
|4
|Локомотив*
|56
|27
|5
|3
|1
|5
|15
|169-120
|76
|5
|Йокерит*
|56
|24
|3
|2
|2
|6
|19
|158-142
|66
|6
|Северсталь
|57
|22
|5
|3
|3
|1
|23
|142-152
|64
|7
|Динамо Мн
|56
|16
|9
|5
|1
|2
|23
|155-161
|63
|8
|Спартак
|56
|19
|6
|1
|2
|4
|24
|143-162
|58
|9
|Витязь
|56
|20
|3
|3
|3
|2
|25
|147-160
|57
|10
|Сочи
|56
|12
|2
|0
|2
|6
|34
|115-185
|36
|11
|Динамо Р
|56
|4
|2
|2
|3
|6
|39
|118-202
|25
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс*
|56
|33
|2
|5
|2
|4
|10
|177-121
|86
|2
|Авангард*
|57
|32
|2
|0
|5
|7
|11
|171-128
|80
|3
|Металлург*
|57
|31
|0
|5
|1
|5
|15
|160-132
|78
|4
|Салават Юлаев*
|56
|25
|5
|5
|1
|4
|16
|170-141
|75
|5
|Трактор*
|56
|26
|4
|2
|3
|2
|19
|147-132
|69
|6
|Барыс*
|56
|19
|8
|3
|2
|4
|20
|138-143
|66
|7
|Торпедо НН*
|56
|22
|3
|4
|2
|5
|20
|163-155
|65
|8
|Автомобилист*
|56
|23
|3
|2
|3
|5
|20
|145-141
|64
|9
|Сибирь
|56
|17
|4
|2
|3
|1
|29
|130-150
|50
|10
|Амур
|56
|15
|5
|1
|5
|1
|29
|131-160
|48
|11
|Нефтехимик
|56
|12
|3
|2
|0
|1
|38
|127-206
|35
|12
|Куньлунь
|56
|11
|1
|1
|2
|6
|35
|131-196
|34