Финский "Йокерит" стал пятым участником Кубка Гагарина от Западной конференции КХЛ

ТАСС, 18 февраля. Хельсинкский "Йокерит" стал пятым участником плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) от Западной конференции.

Основное время матча регулярного чемпионата КХЛ "Йокерит - "Динамо" (Минск) завершилось со счетом 2:2, команда из Белоруссии выиграла в серии буллитов. Финский клуб набрал одно очко, благодаря чему досрочно обеспечил себе место в плей-офф.

"Йокерит" наберет минимум 66 очков в 56 матчах, клуб занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Ранее в плей-офф КХЛ от Запада вышли ЦСКА, СКА, московское "Динамо" и ярославский "Локомотив".

В следующем матче "Йокерит" 20 февраля примет "Динамо" из Москвы, минский клуб в этот же день дома сыграет с челябинским "Трактором".

"Йокерит" выступает в КХЛ с сезона-2014/15, клуб в каждом сезоне выходил в плей-офф, лучшим достижением команды в Кубке Гагарина является выход в четвертьфинал.

Также в четверг ярославский "Локомотив" обыграл рижское "Динамо" (5:1), череповецкая "Северсталь" переиграла пекинский "Куньлунь" (3:1), московский "Спартак" оказался сильнее нижегородского "Торпедо" (3:2). Магнитогорский "Металлург" в серии буллитов обыграл подольский "Витязь" (2:1).