Медведев назвал испытанием предстоящий матч против Джоковича в финале Australian Open

В пятницу Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса (шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов) в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии со счетом 6:4, 6:2, 7:5. Победная серия 25-летнего россиянина, начавшаяся в прошлом году, продлилась до 20 матчей, из них в 11 он обыграл теннисистов, входящих в топ-10 мирового рейтинга. Все 20 матчей проходили на кортах с покрытием "хард".

ТАСС, 19 февраля. Россиянин Даниил Медведев сказал, что финальный матч Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) по теннису против первой ракетки мира серба Новака Джоковича станет для него испытанием. Такое мнение спортсмен выразил в эфире телеканала Eurosport.

"Я всегда играл на харде, мне эти корты нравятся. Матч против Новака будет испытанием, играть против него очень непросто, потому что он теннисист, который не позволяет тебе выиграть столько мячей. Это будет великолепный, большой финал", - сказал Медведев.

Медведев второй раз в карьере вышел в финал турнира серии Большого шлема, в 2019 году он уступил в решающем матче Открытого чемпионата США испанцу Рафаэлю Надалю. "Первый финал был великолепным опытом, сейчас меня ждет второй финал, тот матч был незабываемым, но, прежде всего, мне нравится, что сейчас на мне нет такого давления. Это великолепная тройка: Рафа [Надаль], Роджер [Федерер], Новак. Я должен показать свой лучший теннис, чтобы обыграть его [Джоковича], но у меня уже есть опыт", - добавил россиянин.

Финальный матч Открытого чемпионата Австралии пройдет 21 февраля. Действующим чемпионом является Джокович. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $61 млн.