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Australian Open

Тарпищев: Медведев при нынешней игре завершит год на первом месте в рейтинге

Российский теннисист вышел в финал Australian Open
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Михаил Почуев/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 19 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев в своей нынешней форме может к лету стать первой ракеткой мира. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

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В пятницу Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса (6:4, 6:2, 7:5) и вышел в финал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), где в воскресенье сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

"При такой игре к лету будет первым в рейтинге. А если так случится, то, скорее всего, впервые в истории наш теннисист и на конец года будет лидером", - сказал Тарпищев.

"Из наших первыми были только [Марат] Сафин и [Евгений] Кафельников, но на конец года быть лидером - такого нет. Марату, как сейчас помню, не хватило девяти очков, чтобы обойти [бразильца Густаво] Куэртэна", - добавил глава ФТР.

Медведев после Australian Open поднимется как минимум на третью строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. В случае победы он станет второй ракеткой мира. На Australian Open россиянин посеян под четвертым номером.

Теги
Australian OpenТарпищев, Шамиль АнвяровичМедведев, Даниил Сергеевич
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