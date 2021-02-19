Свищев заявил, что удовлетворен решением МОК по символике российской команды на Играх

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев удовлетворен тем, что россияне будут выступать на Олимпийских играх в Токио и Пекине под флагом и аббревиатурой Олимпийского комитета России (ROC). Об этом он рассказал ТАСС.

Россияне на Олимпийских играх в Токио и Пекине будут выступать под аббревиатурой ROC

Ранее Международный олимпийский комитет объявил, что российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио и Пекине будут выступать под аббревиатурой Олимпийского комитета России. Будет разрешено использование лишь сокращенного варианта ROC (Russian Olympic Committe).

"В условиях санкций это решение можно считать неплохим, - сказал Свищев. - ОКР представляет интересы России и наших спортсменов на Олимпийских играх, его учредителями являются в том числе национальные спортивные федерации по видам спорта".