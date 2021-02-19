{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Санкции WADA против российского спорта

Свищев заявил, что удовлетворен решением МОК по символике российской команды на Играх

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи отметил, что его учредителями Олимпийского комитета России являются в том числе национальные спортивные федерации по видам спорта
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев удовлетворен тем, что россияне будут выступать на Олимпийских играх в Токио и Пекине под флагом и аббревиатурой Олимпийского комитета России (ROC). Об этом он рассказал ТАСС.

На эту тему
Россияне на Олимпийских играх в Токио и Пекине будут выступать под аббревиатурой ROC

Ранее Международный олимпийский комитет объявил, что российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио и Пекине будут выступать под аббревиатурой Олимпийского комитета России. Будет разрешено использование лишь сокращенного варианта ROC (Russian Olympic Committe).

"В условиях санкций это решение можно считать неплохим, - сказал Свищев. - ОКР представляет интересы России и наших спортсменов на Олимпийских играх, его учредителями являются в том числе национальные спортивные федерации по видам спорта".

Теги
Санкции WADA против российского спорта
Бокс
В Москве состоится боксерский поединок спортсменов общим весом более 300 кг
Общий вес Дениса Вильданова и Максима Новоселова составляет 329 кг
Читать полностью