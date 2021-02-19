В "Роторе" заявили, что ждут от "Тамбова" подтверждения участия в матче РПЛ

МОСКВА, 19 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Ротор" ожидает от "Тамбова" письма с подтверждением участия в первом после зимней паузы туре Тинькофф - Российской премьер-лиги. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский.

"Тамбов" и "Ротор" должны сыграть 26 февраля в Саранске. В пятницу было объявлено, что "Тамбов" не будет сниматься с чемпионата России.

"Информации от них не поступало. Неделя до игры, они обязаны прислать письмо. Завтра, надеюсь, все прояснится, обратимся и в клуб, и в лигу, чтобы нам разъяснили. У нас сейчас все в подвешенном состоянии. Команда в Турции на сборах, запланирован самолет сразу в Саранск. Команда готовится к предстоящему туру как обычно", - сказал Рекечинский.

В пятницу состоялось заседание комиссии по лицензированию РФС. "Тамбов" получил от лиги сумму, достаточную для разблокировки счетов, клуб также смог обеспечить условия для временного снятия запрета на обновление заявки. "Сейчас им надо заявить игроков и, как я понимаю, заключать новые контракты или договариваться об аренде", - отметил гендиректор "Ротора".

"Тамбов" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице премьер-лиги. Первый официальный матч команды в 2021 году намечен на 21 февраля. В этот день тамбовчане в Москве должны сыграть с "Локомотивом" в 1/8 финала Бетсити - Кубка России.