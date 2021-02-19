Воронцевич: россияне отобрались на Евробаскет-2022 благодаря поддержке болельщиков

ПЕРМЬ, 19 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские баскетболисты обыграли команду Северной Македонии и квалифицировались на чемпионат Европы во многом благодаря поддержке трибун в Перми. Об этом ТАСС рассказал капитан сборной Андрей Воронцевич.

В пятницу сборная России обыграла команду Северной Македонии со счетом 94:77 в матче квалификационного турнира и досрочно обеспечила себе выход на чемпионат Европы 2022 года. Из-за пандемии шеститысячная арена могла быть заполнена не более чем на 50 процентов.

"Играть за сборную приятно и легко даже несмотря на то, что сейчас я без клуба, - сказал Воронцевич. - Сегодня мы победили и вышли [на Евробаскет] во многом благодаря заполненным трибунам, которые поддерживали и гнали нас вперед. Поддержка была нереальной".

В заключительном матче отборочного турнира россияне 21 февраля сыграют в Перми с командой Эстонии.

Чемпионат Европы пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года в Германии, Грузии, Италии и Чехии.