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Чемпионат мира по биатлону

Павлова несколько минут не могла подняться на ноги после своего этапа эстафеты на ЧМ

Россиянка передала эстафету седьмой, отстав от лидера на 38,7 секунды
Евгения Павлова Артем Кузнецов/ТАСС
Описание
Евгения Павлова
© Артем Кузнецов/ТАСС

БЛЕД /Словения/, 20 февраля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Евгения Павлова после преодоления первого этапа эстафеты на чемпионате мира в словенской Поклюке несколько минут не могла подняться на ноги. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Павлова не допустила промахов на двух огневых рубежах и по скорости была 15-й из 23 спортсменок, проиграв лидеру норвежке Ингрид Тандревольд 37,1 секунды. Россиянка передала эстафету седьмой, отстав от сборной Италии, шедшей на первом месте, на 38,7 секунды.

Женская эстафетная гонка продолжается в настоящее время. Россиянки выступают в следующем составе: Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

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