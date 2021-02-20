Павлова несколько минут не могла подняться на ноги после своего этапа эстафеты на ЧМ

БЛЕД /Словения/, 20 февраля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Евгения Павлова после преодоления первого этапа эстафеты на чемпионате мира в словенской Поклюке несколько минут не могла подняться на ноги. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Павлова не допустила промахов на двух огневых рубежах и по скорости была 15-й из 23 спортсменок, проиграв лидеру норвежке Ингрид Тандревольд 37,1 секунды. Россиянка передала эстафету седьмой, отстав от сборной Италии, шедшей на первом месте, на 38,7 секунды.

Женская эстафетная гонка продолжается в настоящее время. Россиянки выступают в следующем составе: Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.