"Уфа" договорилась со "Спартаком" об аренде Урунова с правом выкупа

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Уфа" договорился со "Спартаком" об аренде полузащитника из Узбекистана Остона Урунова до конца сезона с правом последующего выкупа. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор уфимцев Ринат Шайбеков.

"Уфа" договорилась со "Спартаком" об аренде Урунова, срок - до конца сезона, - сказал Шайбеков. - У нас есть право выкупа, финансовые условия раскрыть не могу. Мы бы хотели поблагодарить "Спартак" за то, что они дали нам игрока в аренду".

"Спартак" 19 февраля исключил 20-летнего Урунова из заявки для участия в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). Игрок из Узбекистана перешел в московский клуб летом 2020 года из "Уфы". В нынешнем сезоне он провел за красно-белых девять матчей, в которых забил один гол.

"Уфа" после 19 туров занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. Отставание от 12-й строчки, которая гарантирует команде сохранение места в элите, составляет 8 очков. "Спартак" перед возобновлением чемпионата страны располагается на третьей строчке, набрав 35 очков. Отставание от идущего первым "Зенита" составляет 6 очков.