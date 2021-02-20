"Ак Барс" в пятый раз одержал победу в Восточной конференции КХЛ

ТАСС, 20 февраля. Казанский "Ак Барс" в пятый раз стал победителем Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Домашняя встреча против московского "Спартака" завершилась поражением "Ак Барса" в овертайме со счетом 2:3, при этом красно-белые отыграли преимущество казанцев в две шайбы за 10 минут до конца матча. В составе московского клуба отличились Анатолий Никонцев (51-я минута), Робин Ганзл (58) и Яков Рылов (63). У проигравших шайбы забросили Стефан Да Коста (6) и Микаэль Викстранд (43).

"Ак Барс" набрал 87 очков после 57 матчей и стал недосягаем для идущего вторым омского "Авангарда" (82 очка после 58 встреч) в турнирной таблице Восточной конференции. "Спартак" идет восьмым на Западе, имея в активе 60 очков после 57 игр. В регулярном чемпионате команды проведут по 60 матчей.

Ранее "Ак Барс" выигрывал Восточную конференцию в сезонах-2009/10, 2014/15, 2017/18 и 2019/20. Трижды казанский клуб становился обладателем Кубка Гагарина, что является рекордом КХЛ.

В следующем матче "Ак Барс" сыграет на своей площадке с "Барысом" из Нур-Султана, "Спартак" примет "Сочи". Обе встречи пройдут 23 февраля.