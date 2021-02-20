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КХЛ

"Ак Барс" в пятый раз одержал победу в Восточной конференции КХЛ

Для этого было достаточно не проиграть "Спартаку" в основное время в субботнем матче
Хоккеисты "Ак Барса" Егор Алеев/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Ак Барса"
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 20 февраля. Казанский "Ак Барс" в пятый раз стал победителем Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Домашняя встреча против московского "Спартака" завершилась поражением "Ак Барса" в овертайме со счетом 2:3, при этом красно-белые отыграли преимущество казанцев в две шайбы за 10 минут до конца матча. В составе московского клуба отличились Анатолий Никонцев (51-я минута), Робин Ганзл (58) и Яков Рылов (63). У проигравших шайбы забросили Стефан Да Коста (6) и Микаэль Викстранд (43).

"Ак Барс" набрал 87 очков после 57 матчей и стал недосягаем для идущего вторым омского "Авангарда" (82 очка после 58 встреч) в турнирной таблице Восточной конференции. "Спартак" идет восьмым на Западе, имея в активе 60 очков после 57 игр. В регулярном чемпионате команды проведут по 60 матчей.

Ранее "Ак Барс" выигрывал Восточную конференцию в сезонах-2009/10, 2014/15, 2017/18 и 2019/20. Трижды казанский клуб становился обладателем Кубка Гагарина, что является рекордом КХЛ.

В следующем матче "Ак Барс" сыграет на своей площадке с "Барысом" из Нур-Султана, "Спартак" примет "Сочи". Обе встречи пройдут 23 февраля.

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс*5733252510179-12487
2Авангард*5832305711174-13082
3Металлург*5731051515160-13278
4Салават Юлаев*5726551416175-14577
5Трактор*5726423319149-13570
6Торпедо НН*5722342620165-15866
7Барыс*5619832420138-14366
8Автомобилист*5623323520145-14164
9Сибирь5617423129130-15050
10Амур5716515129134-16050
11Нефтехимик5712320139127-20935
12Куньлунь5711112636135-20134
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА*5732532312175-11985
2СКА*5730224415166-12176
3Динамо М*5832504215184-13680
4Локомотив*5728531515171-12178
5Йокерит*5724322719162-14767
6Динамо Мн57161051223158-16365
7Северсталь5722533123142-15264
8Спартак5719712424146-16460
9Витязь5620333225147-16057
10Сочи5612202634115-18536
11Динамо Р575223639122-20327

 

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