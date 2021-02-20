Рижское "Динамо" впервые с 2011 года обыграло ЦСКА в гостевом матче КХЛ

ТАСС, 20 февраля. Рижское "Динамо" со счетом 4:1 победило ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 2412 зрителей.

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У победителей шайбы забросили Рис Скарлетт (30-я минута), Геннадий Столяров (31), Рихардс Букартс (33) и Микс Индрашис (60). В составе армейцев гол на счету Никиты Коростелева (37).

Рижское "Динамо" прервало десятиматчевую проигрышную серию в КХЛ. У ЦСКА на матч были заявлены 15 игроков не старше 20 лет, а средний возраст хоккеистов в заявке армейцев составил 20 лет 295 дней. "Динамо" не обыгрывало ЦСКА на выезде с января 2011 года (4:3).

Армейцы, уже обеспечившие себе победу в Западной конференции, имеют в активе 85 очков в 57 матчах. "Динамо" идет последним в таблице с 27 очками в 57 встречах.

В следующем матче ЦСКА сыграет в гостях 23 февраля с череповецкой "Северсталью", рижане в тот же день примут уфимский "Салават Юлаев".

Другие матчи игрового дня

"Амур" (Хабаровск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 3:0;

"Салават Юлаев" - "Куньлунь" (Пекин) - 5:4;

"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Авангард" (Омск) - 2:3;

"Локомотив" (Ярославль) - СКА (Санкт-Петербург) - 2:1.