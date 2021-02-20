Рижское "Динамо" впервые с 2011 года обыграло ЦСКА в гостевом матче КХЛ

ТАСС, 20 февраля. Рижское "Динамо" со счетом 4:1 победило ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 2412 зрителей.
У победителей шайбы забросили Рис Скарлетт (30-я минута), Геннадий Столяров (31), Рихардс Букартс (33) и Микс Индрашис (60). В составе армейцев гол на счету Никиты Коростелева (37).
Рижское "Динамо" прервало десятиматчевую проигрышную серию в КХЛ. У ЦСКА на матч были заявлены 15 игроков не старше 20 лет, а средний возраст хоккеистов в заявке армейцев составил 20 лет 295 дней. "Динамо" не обыгрывало ЦСКА на выезде с января 2011 года (4:3).
Армейцы, уже обеспечившие себе победу в Западной конференции, имеют в активе 85 очков в 57 матчах. "Динамо" идет последним в таблице с 27 очками в 57 встречах.
В следующем матче ЦСКА сыграет в гостях 23 февраля с череповецкой "Северсталью", рижане в тот же день примут уфимский "Салават Юлаев".
Другие матчи игрового дня
"Амур" (Хабаровск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 3:0;
"Салават Юлаев" - "Куньлунь" (Пекин) - 5:4;
"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Авангард" (Омск) - 2:3;
"Локомотив" (Ярославль) - СКА (Санкт-Петербург) - 2:1.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА*
|57
|32
|5
|3
|2
|3
|12
|175-119
|85
|2
|СКА*
|57
|30
|2
|2
|4
|4
|15
|166-121
|76
|3
|Динамо М*
|58
|32
|5
|0
|4
|2
|15
|184-136
|80
|4
|Локомотив*
|57
|28
|5
|3
|1
|5
|15
|171-121
|78
|5
|Йокерит*
|57
|24
|3
|2
|2
|7
|19
|162-147
|67
|6
|Динамо Мн
|57
|16
|10
|5
|1
|2
|23
|158-163
|65
|7
|Северсталь
|57
|22
|5
|3
|3
|1
|23
|142-152
|64
|8
|Спартак
|57
|19
|7
|1
|2
|4
|24
|146-164
|60
|9
|Витязь
|56
|20
|3
|3
|3
|2
|25
|147-160
|57
|10
|Сочи
|56
|12
|2
|0
|2
|6
|34
|115-185
|36
|11
|Динамо Р
|57
|5
|2
|2
|3
|6
|39
|122-203
|27
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс*
|57
|33
|2
|5
|2
|5
|10
|179-124
|87
|2
|Авангард*
|58
|32
|3
|0
|5
|7
|11
|174-130
|82
|3
|Металлург*
|57
|31
|0
|5
|1
|5
|15
|160-132
|78
|4
|Салават Юлаев*
|57
|26
|5
|5
|1
|4
|16
|175-145
|77
|5
|Трактор*
|57
|26
|4
|2
|3
|3
|19
|149-135
|70
|6
|Торпедо НН*
|57
|22
|3
|4
|2
|6
|20
|165-158
|66
|7
|Барыс*
|56
|19
|8
|3
|2
|4
|20
|138-143
|66
|8
|Автомобилист*
|56
|23
|3
|2
|3
|5
|20
|145-141
|64
|9
|Сибирь
|56
|17
|4
|2
|3
|1
|29
|130-150
|50
|10
|Амур
|57
|16
|5
|1
|5
|1
|29
|134-160
|50
|11
|Нефтехимик
|57
|12
|3
|2
|0
|1
|39
|127-209
|35
|12
|Куньлунь
|57
|11
|1
|1
|2
|6
|36
|135-201
|34