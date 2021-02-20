{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Рижское "Динамо" впервые с 2011 года обыграло ЦСКА в гостевом матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1

ТАСС, 20 февраля. Рижское "Динамо" со счетом 4:1 победило ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 2412 зрителей.

На эту тему
"Ак Барс" в пятый раз одержал победу в Восточной конференции КХЛ

У победителей шайбы забросили Рис Скарлетт (30-я минута), Геннадий Столяров (31), Рихардс Букартс (33) и Микс Индрашис (60). В составе армейцев гол на счету Никиты Коростелева (37).

Рижское "Динамо" прервало десятиматчевую проигрышную серию в КХЛ. У ЦСКА на матч были заявлены 15 игроков не старше 20 лет, а средний возраст хоккеистов в заявке армейцев составил 20 лет 295 дней. "Динамо" не обыгрывало ЦСКА на выезде с января 2011 года (4:3).

Армейцы, уже обеспечившие себе победу в Западной конференции, имеют в активе 85 очков в 57 матчах. "Динамо" идет последним в таблице с 27 очками в 57 встречах.

В следующем матче ЦСКА сыграет в гостях 23 февраля с череповецкой "Северсталью", рижане в тот же день примут уфимский "Салават Юлаев".

Другие матчи игрового дня

"Амур" (Хабаровск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 3:0;

"Салават Юлаев" - "Куньлунь" (Пекин) - 5:4;

"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Авангард" (Омск) - 2:3;

"Локомотив" (Ярославль) - СКА (Санкт-Петербург) - 2:1.

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА*5732532312175-11985
2СКА*5730224415166-12176
3Динамо М*5832504215184-13680
4Локомотив*5728531515171-12178
5Йокерит*5724322719162-14767
6Динамо Мн57161051223158-16365
7Северсталь5722533123142-15264
8Спартак5719712424146-16460
9Витязь5620333225147-16057
10Сочи5612202634115-18536
11Динамо Р575223639122-20327
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс*5733252510179-12487
2Авангард*5832305711174-13082
3Металлург*5731051515160-13278
4Салават Юлаев*5726551416175-14577
5Трактор*5726423319149-13570
6Торпедо НН*5722342620165-15866
7Барыс*5619832420138-14366
8Автомобилист*5623323520145-14164
9Сибирь5617423129130-15050
10Амур5716515129134-16050
11Нефтехимик5712320139127-20935
12Куньлунь5711112636135-20134

 

Теги
КХЛ
Бокс
Бой Поветкина и Уайта перенесен на 27 марта
Поединок пройдет на Гибралтаре
Читать полностью