Футболисты "Ливерпуля" впервые с 1999 года проиграли дома "Эвертону"

ТАСС, 20 февраля. "Ливерпуль" уступил "Эвертону" со счетом 0:2 в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Энфилд" при пустых трибунах.

Голы забили Ришарлисон (3-я минута) и Гилфи Сигурдссон (84, с пенальти).

В первом тайме из-за травмы поле покинул игравший в обороне полузащитник хозяев Джордан Хендерсон. Всего в составе "Ливерпуля" из-за травм на данный момент отсутствуют защитники Вирджил ван Дейк, Джо Гомес и Жоэль Матип, а также полузащитники Диогу Жота, Джеймс Милнер и Фабиньо. Для нападающего хозяев Роберто Фирмино этот матч стал 200-м в составе команды, за это время он забил 84 гола и отдал 67 результативных передач.

"Эвертон" не мог победить на "Энфилде" с сентября 1999 года (1:0). После этого команда 14 раз в различных турнирах проиграла на стадионе "Ливерпуля" и 10 раз сыграла вничью. Подопечные Юргена Клоппа потерпели поражение в четвертом матче текущего чемпионата подряд.

"Ливерпуль" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата с 40 очками в 25 матчах и по дополнительным показателям опережает "Эвертон", имеющий игру в запасе.

В следующем туре "Ливерпуль" сыграет 28 февраля в гостях с идущим последним "Шеффилд Юнайтед". "Эвертон" 1 марта примет "Саутгемптон".