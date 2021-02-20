Передачи Панарина и Бучневича помогли "Рейнджерс" обыграть "Вашингтон" в матче НХЛ

"Флорида" разгромила "Детройт" в матче НХЛ. Бобровский не сыграл в третьей встрече подряд

В составе победителей шайбы забросили Крис Крайдер (15-я минута), Алексис Лафренье (38), Райан Строум (39) и Мика Зибанежад (58). У проигравших отличился российский защитник Дмитрий Орлов (40).

Российские нападающие Артемий Панарин и Павел Бучневич отдали по две результативные передачи. В активе Панарина в текущем сезоне 18 (5 шайб + 13 передач) очков в 13 матчах, у Бучневича 10 (4+6) баллов за результативность после 15 игр. Орлов набрал первое очко в сезоне, проведя 10 встреч.

Первой звездой матча признали российского вратаря "Рейнджерс" Игоря Шестеркина, отразившего 26 бросков.

"Рейнджерс" поднялись на шестое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 15 очков в 16 матчах. "Вашингтон" идет четвертым, имея в активе 19 очков после 16 встреч. В следующем матче "Рейнджерс" 25 февраля в гостях встретятся с "Филадельфией", "Вашингтон" 22 февраля примет "Нью-Джерси".