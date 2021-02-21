Миронова заявила о пользе смены места жительства на чемпионате мира по биатлону

Миронова и ее напарница по команде Ирина Казакевич в пятницу вечером покинули гостиницу рядом с биатлонным стадионом, где они прожили почти месяц. Они спустились почти на тысячу километров ниже в ближайший к арене город Блед. В масс-старте Миронова ходом показала третий результат, однако шесть промахов на огневых рубежах позволили ей занять только 19-е место.

БЛЕД /Словения/, 21 февраля. /ТАСС/. Лидеру российской женской сборной по биатлону Светлане Мироновой пошло на пользу решение поменять место проживания на чемпионате мира в словенской Поклюке. Об этом она заявила журналистам после масс-старта в воскресенье.

"Сегодня я бежала на все деньги, у меня даже было ощущение, что никто быстрее меня не бежит, - сказала Миронова. - Это, конечно, шутка, но самочувствие действительно было классным, мне понравилось мое состояние на дистанции. Наверное, сегодня впервые ощущалась легкость, что позволяло бороться хоть с кем".

"Я чувствую, что сегодня очень хорошее самочувствие, и это ни в коем случае не самовнушение, это моя адекватная оценка состояния, - добавила она, говоря о пользе от переезда. - Это хороший вариант. Обычно, приезжая в Поклюку, мы живем внизу. Так делают многие команды, это стандарт".

Четыре промаха на третьем огневом рубеже Миронова объяснила тем, что перед стрельбой она сбавила скорость. "Я шла за девчонками, и у меня упал пульс. Когда я пришла на рубеж, то начала еще больше "перевосстанавливаться". На пульсе около 150 ударов начинается тремор, и когда я стреляю, то не могу понять, почему идут промахи. После я уже пошла своим темпом", - рассказала спортсменка.

В четверг еще одна российская биатлонистка Евгения Павлова отметила, что команда ошиблась с местом подготовки к чемпионату мира и охарактеризовала свое состояние как крайне неудовлетворительное, поскольку она уже два месяца живет на высоте более тысячи метров, что не позволяет ее организму нормально восстановиться.