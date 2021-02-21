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Чемпионат мира по биатлону

Миронова заявила, что не выполнила поставленную на чемпионат мира по биатлону цель

Российская женская команда на турнире не сумела завоевать ни одной награды
Светлана Миронова AP Photo/Kerstin Joensson
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Светлана Миронова
© AP Photo/Kerstin Joensson

БЛЕД /Словения/, 21 февраля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Светлана Миронова не выполнила задачи, которые ставила перед собой перед чемпионатом мира по биатлону в Поклюке. Об этом она рассказала журналистам после масс-старта, последней женской гонки на турнире.

В масс-старте Миронова заняла 19-е место. Российская женская команда на чемпионате мира не сумела завоевать ни одной награды.

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"Конечно, хотелось медалей, попадать в топ-3. Я понимаю, что способна на это, но не все получилось. Поэтому цели не выполнены, - сказала Миронова. - Наверное, за турнир поставлю себе троечку. Много чего не получилось, но поражение - хороший урок, из которого можно извлечь пользу".

Биатлонистка отметила, что теперь сосредоточится на заключительных в сезоне этапах Кубка мира. "У нас впереди еще три этапа Кубка мира. Кроме того, на этом сезоне моя карьера не заканчивается, все еще впереди, - заметила она. - Я буду биться до конца. Всегда хочется попасть в топ-3 или топ-6, ты за этим и выходишь на старт, чтобы бороться за самые высокие места. Но это биатлон, непредсказуемость - это его второе имя. Этим он и интересен".

"Попасть в топ-10 или топ-15 общего зачета было бы круто. Это уже бонус к хорошим выступлениям", - заметила биатлонистка.

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