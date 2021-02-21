Миронова заявила, что не выполнила поставленную на чемпионат мира по биатлону цель

БЛЕД /Словения/, 21 февраля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Светлана Миронова не выполнила задачи, которые ставила перед собой перед чемпионатом мира по биатлону в Поклюке. Об этом она рассказала журналистам после масс-старта, последней женской гонки на турнире.

"Конечно, хотелось медалей, попадать в топ-3. Я понимаю, что способна на это, но не все получилось. Поэтому цели не выполнены, - сказала Миронова. - Наверное, за турнир поставлю себе троечку. Много чего не получилось, но поражение - хороший урок, из которого можно извлечь пользу".

Биатлонистка отметила, что теперь сосредоточится на заключительных в сезоне этапах Кубка мира. "У нас впереди еще три этапа Кубка мира. Кроме того, на этом сезоне моя карьера не заканчивается, все еще впереди, - заметила она. - Я буду биться до конца. Всегда хочется попасть в топ-3 или топ-6, ты за этим и выходишь на старт, чтобы бороться за самые высокие места. Но это биатлон, непредсказуемость - это его второе имя. Этим он и интересен".

"Попасть в топ-10 или топ-15 общего зачета было бы круто. Это уже бонус к хорошим выступлениям", - заметила биатлонистка.